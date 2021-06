Notizie Udinese – Contatti in corso con Rolando Maran

Dopo il rinnovo di Paolo Zanetti con il Venezia, l'Udinese continua i contatti con Rolando Maran, il profilo in pole per la panchina friulana

NUOVO ALLENATORE - Il matrimonio Pozzo-Maran s'ha da fare. Un allenatore esperto in Serie A con tanta gavetta in panchina. Una strada da percorrere con ottimismo e fiducia. Rolando Maran è conosciuto per il lungo periodo passato sulla panchina del Chievo Verona dal 2014 al 2018. Un'importante esperienza in una piazza difficile che gli ha regalato tante soddisfazioni sportive. Degno di nota con i clivensi un nono posto in classifica nella stagione 2015-2016 con 50 punti all'attivo e diverse salvezze raggiunte in largo anticipo. Invece Genova sponda genoana, non è un bel ricordo per Maran. Esonero e delusione totale in Liguria nella sua ultima esperienza in massima serie. Una pessima classifica e un Genoa in piena apnea a Dicembre. Un'avventura iniziata male e finita peggio per Maran in quest'ultima stagione. Il tecnico comunque rientra tra i principali profili in Italia con una carriera importante. Maran ha un'impostazione di gioco fisica.