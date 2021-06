News Udinese – Rebus allenatore: tra Gotti e Zanetti spunta Maran

L'Udinese è ancora alle prese con il rebus allenatore: non si sa chi allenerà i friulani l'anno prossimo e in questo senso i Pozzo si stanno prendendo tutto il tempo

L'Udinese è ancora alle prese con il rebus allenatore: non si sa chi allenerà i friulani l'anno prossimo e in questo senso i Pozzo si stanno prendendo tutto il tempo necessario per decidere. Di tempo davanti c'è parecchio e le prossime settimane saranno decisive. Al momento i principali candidati sono tre, ma ovviamente occhio alle possibili soluzioni last minute. Partiamo da Luca Gotti, naturalmente, l'attuale tecnico. Dato in partenza da qualche settimana, un po' perché la proprietà voleva cambiare aria, un po' perché c'erano su di lui altre squadre. Ma trovando difficoltà in entrambi i fronti (nessun offerta concreta per lui né un allenatore pronto a sposare la causa friulana) ecco che le parti potrebbero riavvicinarsi. Anche perché si tratta comunque di un tecnico che male non ha fatto. Non rischiare mai la retrocessione in un anno e mezzo, non è roba scontata. Con la pandemia di mezzo, tra l'altro. La prima scelta, inoltre, era Paolo Zanetti, attuale tecnico del Venezia che ha condotto dalla B alla A. Ma che sembra aver trovato uno spiraglio per proseguire la sua avventura in laguna e difendere sul campo quanto conquistato la scorsa settimana.