Notizie Udinese – Zanetti fuori dal totomister, virata su Maran

Come riportato da Sky Sport, sembra tramontare la pista Paolo Zanetti, convinto dal Venezia a restare dopo la promozione in serie A. Dopo la promozione infatti i lagunari hanno deciso di proseguire con il loro tecnico anche nella prossima stagione. Ma non solo: visto l'interesse di diverse squadre per l'allenatore, il Venezia ha deciso di mettere sotto contratto e blindare Zanetti per altri 3 anni. Per il tecnico rappresenta un segno della volontà di proseguire con il percorso iniziato nonché un riconoscimento per il lavoro svolto finora. L'accordo è già stato trovato, manca solo l'ufficialità. Dunque Paolo Zanetti rinnova con il Venezia e si prepara alla prossima stagione, che vedrà il ritorno in Serie A dei lagunari dopo ben 19 anni.