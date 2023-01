Notizie Udinese – Marco Silvestri: “A Torino andiamo per vincere”

Il portiere bianconero ha rilasciato un'intervista per il quotidiano torinese Tuttosport. Ecco un estratto delle dichiarazioni di Silvestri

La squadra bianconera sta lavorando già sui campi del Bruseschi in vista di un nuovo incontro. Domani sera si scenderà sul campo da gioco e di conseguenza quella odierna è già la data della vigilia. Dall'altra parte, però, ci sarà una delle favorite per la vittoria finale e stiamo parlando dei bianconeri guidati da Max Allegri. Una partita difficile sotto tanti punti di vista con il portiere Marco Silvestri che ha provato ad analizzarla nel migliore dei modi. Ecco le parole dell'estremo difensore (rilasciate al giornale torinese Tuttosport) in vista del fischio d'inizio che avverrà domani sera alle ore 20 e 45.

"Andiamo a Torino per provare a vincere. A noi non interessa contro chi giochiamo, ma la prestazione che ci può portare a fare tre punti contro chiunque". Marco è stato chiaro sin da subito e ci ha tenuto a specificare che la squadra non vede l'ora di poter provare a vincere contro una big. Sicuramente l'interesse di questa Udinese è quello di fare la storia in ogni modo possibile ed immaginabile. La squadra è forte e lo ha dimostrato anche l'altro ieri contro l'Empoli. A proposito del posticipo di mercoledì, non sono mancate anche delle affermazioni su quella partita. Silvestri ha specificato che anche se non è arrivata la vittoria, i bianconeri hanno giocato alla grandissima. L'intervista non si conclude qua.

Chi toglieresti alla Vecchia Signora — "Senza ombra di dubbio togliere Federico Chiesa. Stiamo parlando del top player dei bianconeri". Delle affermazioni molto decise da parte del portiere che crede fortemente nel talento italiano a tal punto da metterlo come top player in una squadra costellata di stelle. Si conclude qua l'intervista all'estremo difensore, ma non finiscono le novità soprattutto a tema mercato. Nelle ultime ore si sta cercando di concludere un affare in uscita. Secondo Di Marzio è tutto fatto: i dettagli <<<