Notizie Udinese – Marino: ”De Paul-Atletico? Non è fatta, distanze notevoli”

Il direttore tecnico dell'Udinese, Pierpaolo Marino, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare di De Paul

Ancora una volta, l'Udineseha raggiunto l'obiettivo salvezza senza troppi problemi. Gran parte del merito è di Rodrigo De Paul. L'argentino è reduce da un'altra stagione giocata a livelli altissimi. In campionato ha segnato nove gol e fornito altrettanti assist nelle 36 partite in cui è sceso in campo. Nell'ultimo anno, è maturato sia dal punto di vista tattico, ma soprattutto da quello mentale. Inoltre, può ricoprire diversi ruoli: trequartista, mezz'ala, seconda punta e in casi di emergenza anche mediano. E’ un giocatore completo, pronto a fare il definitivo salto di qualità. Infatti, dopo cinque intense stagioni, le strade del numero dieci bianconero e dell'Udinese si separeranno. Il suo trasferimento all'Atletico Madridsembrava ormai cosa fatta. Accordo raggiunto tra le due società sulla base di un'offerta da trentacinque milioni di euro e contratto quinquennale a 3,5 milioni per De Paul. L'ufficialità era prevista dopo la fine della Copa America. Nelle ultime ore, invece, sembra esserci stato un rallentamento.