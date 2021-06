Calciomercato Udinese – Spunta un nome nuovo per la difesa

L'Udinese è al lavoro per migliorare il reparto difensivo. Nelle ultime ore è spuntato un nuovo nome: ecco chi è

Dopo la conferma di Luca Gotti , l' Udinese è al lavoro per migliorare la squadra. Il tecnico veneto che ha vinto il ballottaggio a tre con Paolo Zanetti e Rolando Maran , si prepara ad affrontare la sua terza stagione sulla panchina bianconera, la seconda dall'inizio dell'anno. Gotti , infatti era subentrato a novembre 2019 al posto di Igor Tudor . In quesi anni, la squadra ha sempre raggiunto l'obiettivo salvezza senza troppi problemi, ma forse è arrivato il momento di alzare l'asticella. Per questo, c'è bisogno di un grande calciomercato. Tuttavia, i friulani dovranno fare a meno del loro capitano, promesso sposo dell' Atletico Madrid . De Paul è pronto a firmare un contratto quinquennale da 3,5 milioni l'anno, bonus inclusi. Pozzo e gli altri dirigenti, oltre a trovare un sostituto dell'argentino, cercheranno anche di migliorare gli altri reparti. Per quanto riguarda la difesa, sembra esserci un nome nuovo. Vediamo di chi si tratta.

Nelle ultime ore, l'Udinese ha effettuato un sondaggio per Riccardo Marchizza del Sassuolo. Il classe 1998, cresciuto nelle giovanili della Roma, nel club neroverde si ritroverebbe chiuso da Rogerio e Kyriakopoulos e, secondo quanto riferito da Sportitalia, sulle sue tracce si sarebbero messi i bianconeri. Marchizza è un giocatore tatticamente duttile, visto che può giocare sia sulla fascia sinistra, ma in casi di emergenza anche come difensore centrale. E’ reduce da una buona stagione allo Spezia, in cui è sceso in campo ventiquattro volte, realizzando due assist. Sul giocatore sembra esserci l'interesse anche del Torino, ma i friulani sono in vantaggio. Gli altri profili sondati dall'Udinese già li conosciamo. Luca Ceppitelli del Cagliari, in scadenza di contratto, Montassar Talbi del Benevento e il biancoceleste Patric (vicino al Besiktas). In arrivo per la corsia di destra c'è Pedro Pereira. Il portoghese arriverà insieme all'attaccante argentino Maxi Romero. Nel frattempo è sfumato un obiettivo di mercato.