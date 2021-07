News Udinese – La Figc ha pronto il piano per la prossima stagione: i dettagli

La federazione è al lavoro per la prossima stagione. Ecco perché ha ideato un piano per il regolare svolgimento del campionato

Redazione

La stagione che inizierà il prossimo 22 agosto 2021 potrebbe essere quella che con tutta probabilità rivedrà i tifosi negli spalti. La Lega, durante la cerimonia del sorteggio del calendario, ha fatto sapere che la sua intenzione è quella di riaprire gli spalti al 100% della capienza. La condizione è solo una: far entrare solamente quei tifosi in possesso del Green Pass. L'iniziativa della Lega, infatti, incentiverebbe la popolazione a vaccinarsi dando così un calcio definitivo alla pandemia. Ma le novità della prossima stagione non riguarderebbero solo i tifosi. La FIGC ha studiato un piano per far ripartire alla grande il calcio italiano, vediamo di che si tratta.

L'idea della federazione

La FIGC non vuole sorprese con l'inizio della nuova stagione. Infatti con l'arrivo dell'autunno è previsto anche un aumento dei casi legati al covid. Ecco perché la federazione ha promosso il piano per la vaccinazione di tutti gli atleti e sta cercando di capire le disponibilità delle regioni (e delle dosi) per coprire i calciatori dei due massimi campionati nazionali. Al momento, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, solo 4 squadra in serie A sarebbero coperte quasi totalmente: si tratta dei rossoneri di Maldini, Bologna, Empoli e Fiorentina. Anche l'Udinese vuole completare il proprio iter, dopo l'iniziativa di vaccinazione dello scorso maggio. Nel frattempo, la società ha fatto luce anche sui titoli d'accesso della prossima stagione. Ecco quello che c'è da sapere.

Ritorno alla Dacia Arena

Tramite un comunicato l'Udinese ha voluto fare chiarezza sulle modalità di acquisto dei biglietti della prossima stagione. Ecco cosa si legge sul sito della società bianconera: "Udinese Calcio comunica a tutti i tifosi che procederà alla messa in vendita, comunicandone tempestivamente le modalità, dei titoli d'accesso per le gare interne in programma alla Dacia Arena non appena le Istituzioni e le Autorità competenti lo consentiranno. Si invitano, pertanto, tutti i nostri tifosi a seguire i canali ufficiali del Club attraverso cui saranno prontamente fornite tutte le informazioni". Ora la palla passa alla Lega ma soprattutto al Governo per dare il via libera, ma l'Udinese non vede l'ora di riabbracciare i proprio tifosi. Nel frattempo la dirigenza continua a lavorare sul mercato:ecco quello che c'è da sapere <<<