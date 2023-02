Udinese – Pierpaolo Marino lancia Thauvin sui social / Le sue parole

Il direttore dell'area tecnica ha detto la sua sull'allenamento odierno. Ecco le sue dichiarazioni nei confronti dell'astro francese Thauvin

Redazione

Sappiamo benissimo che il direttore dell'area tecnica segue sempre da molto vicino la sua squadra. Anche oggi Pierpaolo Marino era presente nel corso degli allenamenti guidati dal tecnico Andrea Sottil in vista del prossimo incontro di campionato. La partita contro lo Spezia non sarà semplice per diversi motivi. Su tutti la ricerca della vittoria che manca da troppo tempo per entrambe le squadre. Una situazione non semplice da gestire e che in casa ligure ha portato all'esonero di un tecnico di grande esperienza come l'ex bianconero Luca Gotti. L'Udinese si sta allenando in modo compatto sui campi del Bruseschi e non è mancato il commento del direttore sull'allenamento di questo pomeriggio: ecco le sue parole.

"Oggi pomeriggio, intenso e bellissimo allenamento di tutti, con un grande Florian Thauvin." Queste sono state le brevi dichiarazioni di Pierpaolo Marino dopo l'allenamento mattutino che ha visto coinvolta tutta la squadra. Il messaggio è stato rilasciato sull'account Twitter ufficiale del direttore. Questa frase potrebbe dare un'ennesima aggiunta di fiducia ad un team che non riesce più a raggiungere i tre punti. Serve una vera e propria scossa per poter continuare a sognare l'Europa in vista dei prossimi incontri di campionato. Adesso andiamo a vedere come l'Udinese potrebbe schierare questo Thauvin in vista del prossimo incontro.

Thauvin titolare? — Potrà risultare un semplice parere quello del direttore, ma allo stesso tempo potrebbe dire davvero tanto in vista del prossimo incontro di campionato. Se effettivamente Florian Thauvin ha trovato un buono stato di forma è difficile lasciarlo in panchina e di conseguenza si potrebbe formare un vero e proprio duetto alle spalle del portoghese Beto. Da una parte avremo il capitano Pereyra e dall'altra l'appena citato Thauvin. In questo modo l'Udinese spera di ritrovare quella concretezza sotto porta che manca da troppo tempo.