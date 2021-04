Marino: “Obiettivo decimo posto. Mercato? Musso ha tante richieste…”

Parla il dirigente bianconero.

UDINE - Il direttore generale dell' Udinese , Pierpaolo Marino , ha rilasciato un'intervista ai microfoni de L'Eco di Bergamo, parlando anche di mercato: "Musso piace a tanti club, durante la campagna acquisti estiva potrebbe scatenarsi un'asta. Si prevede un mercato incentrato proprio sui portieri, vedremo cosa succederà. Il futuro di Molina? E' appena arrivato, resterà con noi. Adesso, però, pensiamo solamente al campo. Il presidente Pozzo ci ha chiesto di conquistare il decimo posto in classifica e dobbiamo fare tutto il possibile per riuscirci. Poi ci concentreremo sul mercato".

SULLA LOTTA CHAMPIONS - "Al secondo posto vedo l'Atalanta , mentre Milan, Juventus e Napoli si giocano gli altri due piazzamenti che valgono la qualificazione alla prossima Champions League. Lazio e Roma possono ancora pensare al quarto posto, ma devono sperare che si fermino le altre pretendenti. Ormai siamo entrati in primavera, nella fase finale del campionato; i primi caldi peseranno su una stagione che per tutti è stata particolarmente faticosa. Sarà determinante la condizione fisica delle squadre in questi ultimi nove turni".

SU MURIEL E ZAPATA - "Sono due giocatori con una straordinaria capacità di andare in gol. La serenità dell'ambiente Atalanta fa il resto. Conosco Bergamo e so che non esistono le pressioni degli altri ambienti: questo è un vantaggio enorme per i calciatori e per il tecnico. Ha ragione Gasperini quando dice che lì si gioca con il vantaggio della mente libera".