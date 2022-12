Notizie Udinese – L’ex Marino: “La ripresa: cinque partite alla portata”

La squadra bianconera continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Ecco le parole di Marino in vista della ripresa

La squadra bianconera continua a lavorare sui campi del Bruseschi in vista dei prossimi incontri di campionato. Al momento ci si prepara ad una ripresa che non sarà assolutamente semplice visto che dopo due mesi di pausa non è mai scontato rimettersi a giocare su determinati ritmi intensi e duri, anche se Sottil ha dato l'idea di poter fare la differenza con i suoi metodi e i suoi allenamenti molto duri. Proprio della squadra ha parlato il doppio ex di giornata: Marino. Ecco tutte le sue dichiarazioni in un'intervista rilasciata nelle ultime ore per il Messaggero Veneto.

"Sarà un altro torneo rispetto a quello visto prima del Mondiale. Credo che il fattore tempo sarà fondamentale". Proprio secondo il tecnico a fare la differenza potrebbe essere il tempo, visto che nel corso di questa sosta effettivamente si è stati fermi molto poco e di conseguenza le squadre non dovrebbero aver perso totalmente il loro ritmo. D'altro canto, invece, bisogna analizzare che lavorare sotto il freddo è meglio che lavorare sotto il caldo di Luglio ed Agosto e di conseguenza anche in questo caso potrebbero esserci delle differenze importanti. L'intervista non è ancora conclusa, non perdere il pensiero del tecnico anche sulla ripresa dei campionati.

Il calendario bianconero — "L'ho esaminato, e non mi pare una ripresa proibitiva. Tra le cinque partite ce ne sono molte alla portata dell'Udinese". C'è fiducia attorno alla squadra allenata da Andrea Sottil anche in vista di questa ripresa che non sarà assolutamente semplice e scontata. Si conclude qua l'intervista del doppio ex Marino.