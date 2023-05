Udinese – M.Martins convocato al mondiale under 20 / Sfida con Pafundi

Il calciatore del 2003 è arrivato in Italia a gennaio, ma è stato girato subito in prestito al Watford. Ecco le ultime sui suoi impegni

Redazione

Matheus Martins è stato convocato dal Brasile per il mondiale under 20 che si disputerà in Argentina il prossimo mese. Una notizia davvero ottima per l'Udinese, visto che finalmente l'ex Fluminense avrà la possibilità di mettersi in mostra (chance che ad oggi non ha mai avuto con il Watford, se non in qualche rara occasione). Adesso i bianconeri seguiranno sicuramente il suo andamento mondiale per fare le dovute valutazioni in vista della prossima annata. Al momento non c'è ancora nessuna decisione e di conseguenza si potrebbe anche opzionare per un prestito. Molto potrebbe dipendere anche da quello che dimostrerà proprio con il suo Brasile nel corso del prossimo mese.

Non solo Matheus, perché come vi abbiamo raccontato ieri anche Simone Pafundi è pronto per partire direzione Argentina. Il talentino classe 2006 lo farà con la maglia dell'Italia sulle spalle e spera anche lui di mettersi in mostra dopo una stagione fatta principalmente di tante aspettative, ma anche di tanta panchina. Questo Mondiale sarà fondamentale per la società in maniera da poter visionare al meglio due calciatori che saranno il futuro di questo club e probabilmente anche del calcio italiano e non solo. Andiamo a vedere nel dettaglio tutte le date di questa incredibile competizione. Ecco quando le giovani speranze del calcio si daranno battaglia.

Tutti gli appuntamenti — Le grandi nazionali che hanno scritto la storia di questo sport si sono date appuntamento in Argentina dal 20 di Maggio fino alla metà del prossimo Giugno. Tutto questo per il Mondiale under 20 dove giocheranno tutti i più grandi talenti nati dal 2002 in giù. L'Italia ha convocato diversi giocatori nel giro della massima serie del calcio italiano, oltre al giovane Pafundi ci sarà anche Baldanzi. Le speranze sono affidate alla nazionale under 20 anche perché quella maggiore in questo ultimo periodo è tutt'altro che una certezza.