Notizie Udinese – Martins e Kamara assenti / Il punto sui futuri bianconeri

Sia Matheus Martins che Hassane kamara non hanno giocato nel corso dell'ultimo incontro di campionato. Il punto su i due giocatori assenti

L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Una squadra che ha grande voglia di ritornare a vincere per poter conquistare le coppe europee dell'anno prossimo. Proprio a proposito della prossima stagione, non perdere il punto sulla società inglese o meglio dire sui cugini dei friulani. Il Watford in questo momento ha ben due calciatori che sono in prestito, ma già di proprietà dei bianconeri. Ecco come si stanno comportando questi talentuosi giocatori che hanno tutto l'interesse nel fare la differenza per arrivare in Italia da assoluti protagonisti del nostro campionato.

Il primo profilo sotto la lente d'ingrandimento è quello del neo arrivato brasiliano Matheus Martins. Sappiamo che non è facile passare dal Brasile ai campionati europei e spesso si può sentire ed avvertire il cambiamento climatico oltre che al grande salto. In questa situazione sembra confermarsi questa legge non scritta. Da quando l'ex Fluminense è arrivato a Londra non è riuscito a fare la differenza come si aspettavano i tifosi delle Hornets. Sicuramente ci sono ancora diversi mesi per poter entrare nel cuore dei fans del Watford, ma il tempo inizia a stringere.

L'uomo dei record — Hassane Kamara ancora prima di arrivare in quel di Udine è l'uomo dei record per il club friulano. Dopo Rolando Mandragora, quello dell'ivoriano si conferma come il secondo acquisto più oneroso nella storia del club. Si parla di una trattativa che ha davvero dell'incredibile e che sicuramente lascia più di qualcuno con qualche punto di domanda in sospeso. In Inghilterra non sta fornendo grandi bonus, visto che in ventiquattro partite ha messo a referto solo 2 assist e zero reti, ma sotto il punto di vista delle prestazioni sembra non essere secondo a nessuno. Adesso non si può fare altro che attendere il loro ingresso alla Dacia Arena con la maglia dell'Udinese. Cambiando rapidamente discorso, non perdere le ultime sul mercato in entrata. Marino stipula la lista: ecco i sei nomi <<<