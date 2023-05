Udinese – Matheus Martins vs Pafundi / Le ultime sulla sfida tra bianconeri

Il calciatore brasiliano e quello italiano si sfideranno al prossimo mondiale under 20. Ecco tutto quello che bisogna sapere su questa sfida

Redazione

Il campionato sta volgendo al termine e di conseguenza gli impegni con le nazionali sono pronti per riempire i nostri pomeriggi estivi. La prima under che scenderà sul campo da gioco per un Mondiale molto importante è l'under 20. La competizione si giocherà in Argentina e c'è un bianconero che è stato convocato dal tecnico Carmine Nunziata. Stiamo parlando di Simone Pafundi. Il talentino del team diretto dalla famiglia Pozzo non ha trovato grande spazio con l'Udinese ed ha voglia di rilanciarsi in nazionale. Non sarà facile, ma già al primo incontro ci saranno delle grandi sorprese.

La prima sfida per gli azzurrini è in programma il prossimo 21 Maggio e sarà contro il Brasile. Un match che ha fatto la storia del nostro calcio. Questa sarà la possibilità per la dirigenza dell'Udinese di vedere all'opera non solo Simone, ma anche il neo acquisto Matheus Martins. Un match dalle grandi aspettative con due bianconeri pronti a far saltare il banco. Non solo il match contro il Brasile, visto che il girone è composto da quattro squadre e passeranno alla fase ad eliminazione diretta solamente le prime due. Andiamo a vedere le altre avversarie che dovranno battere gli azzurrini.

I tre incontri — Oltre alla sfida contro il Brasile che sarà anche in diretta su RAI 2, ci sono altri due incontri molto importanti. La prima contro la Nigeria il prossimo 24 Maggio e subito dopo contro la Repubblica Dominicana di sabato 27 Maggio. Passare il girone è un obiettivo che gli azzurrini devono raggiungere a tutti i costi, anche perché i convocati di mister Nunziata arrivano tutti dalle prime categorie del nostro calcio. L'Italia ha voglia di mettersi in gioco e migliorare il rendimento della nazionale maggiore. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le dichiarazioni del difensore centrale nel giro della nazionale argentina: Nehuen Perez. Ecco la sua intervista <<<