Notizie Udinese – SOS: Gotti è in piena emergenza / Contro lo Spezia…

Domenica l'Udinese affronterà lo Spezia, con il rischio di dover fare a meno di diversi titolari. Gotti è in ansia

Le gare delle Nazionali rischiano di causare diversi problemi a mister Gotti. Ma andiamo per gradi. In porta non ci sono dubbi: Silvestri è il titolare e lo ha dimostrato nelle prime due gare di campionato. In difesa, Nuytinck e Samir sono sicuri di un posto, mentre è aperto il ballottaggio tra Rodrigo Becao e Nehuen Perez. Probabilmente, è ancora presto per vedere l'argentino in campo dal primo minuto. Ma ci sarà tempo. Passiamo agli esterni. La situazione è molto complicata. Destiny Udogie è fuori per infortunio a causa di un'elongazione dello Psoas. L'ex Verona potrà tornare ad allenarsi tra circa due settimane. Tuttavia, anche Nahuel Molina rischia di partire dalla panchina. Il classe '98 rientrerà dal Sud America solamente venerdì pomeriggio. L'unico sicuro del posto è Jens Stryger Larsen. L'altra fascia è contesa da Soppy e Zeegelaar (se Gotti decidesse di non rischiare Molina). Per il resto, il tecnico bianconero potrebbe schierare la squadra che ha battuto il Venezia. Spazio, quindi a Walace, Makengo ed Arsaln, con Pereyra a supporto di Pussetto. Deulofeu pronto ad entrare a gara in corso per spaccare in due il match. Possibile minutaggio anche per Beto. Ma passiamo allo Spezia.