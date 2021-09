Notizie Udinese – Tabù: c’è una maledizione da sfatare / Gotti può farcela!

Domenica, l'Udinese sarà chiamata alla prima trasferta della stagione. I precedenti non fanno ben sperare: ecco il dato

Redazione

Il ritorno in campo dell'Udinese è sempre più vicino. Domenica alle ore 15, i friulani affronteranno lo Spezia di Thiago Motta. I ragazzi di Gotti vogliono dare continuità all'ottimo avvio di stagione. Oltre al passaggio del turno in Coppa Italia, sono arrivati il pareggio in rimonta contro la squadra che ha dominato in Italia per nove anni e la vittoria contro il Venezia. I bianconeri, perciò, sono in fiducia e pieni di entusiasmo. Tuttavia, c'è un particolare che non va assolutamente sottovalutato. Scopriamo di cosa si tratta.

Tabù in trasferta

In queste prime due giornate di campionato, l'Udinese ha sempre giocato in casa. Contro lo Spezia ci sarà l'esordio in trasferta. I ragazzi di Gotti sono chiamati a sfatare un pesante tabù. Quale? Negli ultimi anni, la prima partita della stagione, lontanto dalla Dacia Arena, è finita quasi sempre con una sconfitta dei friulani. L'anno scorso, i bianconeri sono stati battuti 1-0 dall'Hellas Verona, mentre due anni fa hanno perso sempre di misura contro i nerazzurri di Milano. Ma proseguiamo. Nel 2018, piccola nota positiva: pareggio 2-2 contro il Parma. 2017 e 2016 sconfitte contro Spal e Roma. Addirittura, l'ultimo successo dell'Udinese all'esordio in trasferta risale al 2015, ben sette anni fa, quando i giocatori a quel tempo allenati da Colantuono sbancarono l'Allianz Stadium grazie al gol di Thereau.Non finisce qui.

Dato impressionante

Se torniamo indietro ancora di qualche anno, il dato fa rabbrividire. Dal 2011 ad oggi, alla prima gara del campionato giocata fuori casa sono arrivate solamente due vittorie ed un pareggio. Per il resto, tutte sconfitte. Adesso, quindi, è arrivato il momento di invertire la rotta. Lo Spezia è avvisato: l'Udinese entrerà in campo con il coltello tra i denti per spezzare questa maledizione.