News Udinese – Masina accelera / Fissata la data del possibile rientro

Il difensore centrale del Marocco sta lavorando intensamente per poter tornare il prima possibile sui campi da gioco. Ecco tutte le ultime

Dallo scorso agosto non può scendere più sul campo da gioco per via di un problema al legamento del crociato. Al momento si trova sicuramente in una situazione tutt'altro che semplice da affrontare, visto tutti i sacrifici fatti per condurre il suo Marocco a mondiali e l'impossibilità di giocarli. Adam Masina, però, non ha nessuna intenzione di mollare ed anzi vuole continuare a fare la differenza sia nel breve che nel lungo periodo. Motivo per cui sta lavorando intensamente per poter rientrare sul campo il prima possibile. Ecco tutto quello che devi sapere sul possibile rientro da parte di un giocatore talentuoso come il marocchino.

Al quarantunesimo di Udinese Fiorentina il difensore è costretto ad abbandonare il campo in barella, sin da subito si era capito che si stava parlando di un problema tutt'altro che semplice da affrontare. L'Udinese vincerà quella partita sul campo, ma il suo umore non sarà dei migliori proprio per il grave infortunio che si abbatte sull'ex Watford. Sin da subito la prognosi non è delle migliori visto che si preannunciano diversi mesi di stop, se non una stagione intera. Il problema più grosso per Adam, come detto in precedenza, è la perdita di un mondiale che sognava da tantissimo tempo. Ma dopo essersi rimesso a lavoro in maniera minuziosa arriva la prima data per un possibile rientro.

Adam Masina corre — Ebbene sì, il giocatore sta bruciando tutte le tappe del suo rientro e già nel corso dei prossimi due mesi potrebbe tornare ad allenarsi in gruppo. La prima data per un possibile ritorno è fissata per il prossimo Febbraio, con l'obiettivo di aiutare l'Udinese nel raggiungimento di un piazzamento europeo.