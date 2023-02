Notizie Udinese – Masina: “L’attaccante più forte che ho incontrato? Salah”

Ecco le dichiarazioni di Masina in un'intervista per il canale ufficiale dell'Udinese. Diversi spunti molto interessanti per il marocchino

Il difensore centrale Adam Masina ha detto la sua in vista dei prossimi incontri di campionato ed ha anche fatto un po' il punto in generale sulla sua carriera. Il marocchino ha partecipato al gioco del canale social ufficiale dell'Udinese: cinque domande a. In questo caso non sono mancati diversi spunti interessanti per il difensore centrale. Non perdiamo altro tempo ed andiamo a vedere subito le risposte a tutti i quesiti proposti.