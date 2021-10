News Udinese – Un match che può sorprendere: “Ci credono tutti”

La squadra bianconera arriva da quattro pareggi di fila. Ora all'orizzonte si aspetta un match molto difficile contro i campioni d'Italia

Redazione

I bianconeri nelle ultime quattro giornate hanno ottenuto quattro punti, sono arrivati solamente dei pareggi. Il vero punto da cui, la società di Luca Gotti deve ripartire sono le prestazioni, in continua e sorprendente crescita. Infatti se contro la Sampdoria e il Bologna ci sono stati parecchi errori individuali e di gruppo durante i novanta minuti, nei match con avversario l'Atalanta e l'Hellas si sono visti enormi passi in avanti. Il pareggio di Bergamo è stato il coronamento di una super prestazione difensiva, mentre nel derby tra i friulani e i veronesi solo la sfortuna ha portato via i tre punti ai bianconeri. La prestazione era stata a dir poco sublime. Non a caso, ecco i motivi per cui l'Udinese potrebbe strappare i tre punti ai campioni d'Italia in carica.

I punti deboli

La squadra neroazzurra in questo inizio di stagione si sta dimostrando molto pericolosa (uno dei migliori attacchi di tutto il campionato), ma in difesa spesso capita che concede diverse occasioni da gol. Anche mercoledì contro l'Empoli solo un miracoloso salvataggio di D'Ambrosio ha impedito alla società toscana di segnare. L'Udinese con Beto può mettere in seria crisi la retroguardia della beneamata. Il portoghese con la sua velocità e la sua fisicità può essere un vero e proprio valore aggiunto nel match.

Attenzione

Se il nuovo numero nove dei friulani può essere un coltello nella piaga del team guidato da Simone Inzaghi, bisogna anche fare attenzione a determinate situazioni, in modo da non concedere facilmente spazio alla squadra di Milano. Le fasce saranno sicuramente uno snodo cruciale del match, dato che vengono usate frequentemente dal tecnico di Piacenza per mettere in difficoltà le società avversarie. I bianconeri si possono difendere al meglio, dato che Molina e Udogie sono stati tra i migliori in campo nelle ultime settimane, ma fermare giocatori come Perisic, Di Marco o Dumfries sicuramente non sarà semplice. Andiamo a vedere la probabile formazione delle due società. Novità in vista <<<