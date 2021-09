Notizie Udinese – Ecco chi dirigerà il match di Marassi

La Lega Serie A ha annunciato gli arbitri validi per la settima giornata di campionato. Ecco chi dirigerà l'incontro dell'Udinese

Redazione

Dopo il buon inizio di campionato, ora l'Udinese si trova in un momento negativo. Tre sconfitte consecutive in cui i friulani hanno segnato zero gol e subiti sei. La situazione in classifica è ancora abbastanza tranquilla, ma i ragazzi di Gotti devono al più presto tornare a conquistare punti. Domenica ci sarà l'ostica trasferta di Marassi contro una Sampdoria reduce da due ko di fila contro Napoli e Vecchia Signora. Nel frattempo, la Lega Serie A ha reso note le designazioni arbitrali per la settima giornata. Ecco chi dirigerà la gara dell'Udinese.

Designazione arbitrale

Sarà Daniele Orsato della sezione di Schio ad arbitrare la sfida in programma a Marassi domenica 3 ottobre alle 15:00. Il direttore di gara verrà affiancato dagli assistenti Costanzo e Mokhtar e dal quarto uomo Minelli. Al Var Nasca, mentre all'Avar Colarossi. Il signor Orsatto ha già diretto l'Udinese quattordici volte. Il bilancio è in equilibrio: 5 vittorie, 5 sconfitte e 4 pareggi. Nell'ultimo precedente, i bianconeri sono stati sconfitti in casa per 1-2 dal Lecce. Era il 29 luglio 2020. La Sampdoria, invece, ha incontrato l'arbitro veneto ben ventidue volte. I doriano hanno ottenuto nove vittorie, otto pareggi e 5 sconfitte. In questa stagione, Orsato ha diretto il match tra i blucerchiati ed i nerazzurri di Milano del 12 settembre. In attesa di questa sfida, andiamo a vedere i dubbi di Gotti.

Dubbio

Il principale dubbio di Gotti riguarda il modulo. 3-5-2 oppure 4-2-3-1? Il tecnico bianconero ha ancora diversi giorni per decidere. Ad oggi, sembrerebbe orientato a procedere con la solita difesa a tre, ma nulla è ancora deciso. Makengo verso una maglia da titolare, così come Destiny Udogie e Nahuel Molina a discapito di Soppy e Stryger Larsen. In attacco ballottaggio tra Pussetto e Beto per affiancare Deulofeu. Nel frattempo, Marino ha messo nel mirino un centrocampista di livello internazione. Ecco di chi si tratta <<<