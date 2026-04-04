Sfida particolare quella tra l'Udinese di mister Kosta Runjaic e il Como di Cesc Fabregas. Partita che potrebbe offrire diverse sorprese sotto tutti i punti di vista, non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sulle due formazioni che si daranno battaglia sul campo da gioco. Una partita che mette contro due team che detengono un primato particolare nella massima serie del nostro calcio.
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Udinese – Match speciale contro il Como: ecco per quale motivo
Una partita speciale per i bianconeri è quella che si prospetta nel corso del prossimo incontro con il Como. Non perdiamo un secondo
Il team Lariano e quello Friulano sono le due squadre che utilizzano meno italiani sul campo da gioco. Una scelta che ha dell'incredibile. L'Udinese è quart'ultimo, invece, per minutaggio dei suoi italiani ed in questo caso supera il Como oltre che il Verona e il Torino. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Nuovo nome per i Pozzo, piace un mediano <<<
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