Udinese – Match speciale contro il Como: ecco per quale motivo

Il team Lariano e quello Friulano sono le due squadre che utilizzano meno italiani sul campo da gioco. Una scelta che ha dell'incredibile. L'Udinese è quart'ultimo, invece, per minutaggio dei suoi italiani ed in questo caso supera il Como oltre che il Verona e il Torino. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Nuovo nome per i Pozzo, piace un mediano <<<