Matteo Palma convocato per la prima volta dalla Nazionale maggiore italiana. Il giovane difensore dell'Udinese raggiunge Zaniolo a Coverciano.
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Importante riconoscimento per Matteo Palma. Il giovane difensore dell'Udinese ha ricevuto la sua prima convocazione con la Nazionale maggiore italiana, entrando così nel gruppo azzurro per gli impegni internazionali di novembre. Una grande soddisfazione per il classe 2008, che avrà l'opportunità di confrontarsi per la prima volta con il gruppo dei migliori giocatori italiani.
Palma raggiunge Zaniolo a Coverciano: prima esperienza in azzurro
Palma raggiungerà Coverciano, dove ritroverà anche Nicolò Zaniolo, già convocato dal commissario tecnico Roberto Mancini per il secondo appuntamento consecutivo. L'Italia sarà impegnata contro la Francia il 12 novembre e contro il Belgio il 15 novembre, due sfide valide per la Nations League.
Per il giovane bianconero si tratta di un passaggio importante nel proprio percorso di crescita. La chiamata della Nazionale maggiore rappresenta infatti un riconoscimento del lavoro svolto e un'occasione preziosa per accumulare esperienza in un contesto di alto livello.
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