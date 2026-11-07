Saranno undici i giocatori dell'Udinese impegnati con le rispettive nazionali durante la pausa di novembre. Tra conferme, ritorni e prime convocazioni, spiccano le chiamate di Nicolò Zaniolo, Juan David Arizala e Oumar Solet, quest'ultimo pronto a iniziare una nuova esperienza internazionale con la Costa d'Avorio.

Da Zaniolo ad Arizala: le novità tra i convocati

Nicolò Zaniolo riceve la seconda convocazione consecutiva da parte del commissario tecnico Roberto Mancini e sarà impegnato con l'Italia in due partite di Nations League contro Francia e Belgio. Nella stessa competizione scenderanno in campo anche James Abankwah con l'Irlanda, Giorgi Chakvetadze con la Georgia, Jesper Karlstrom con la Svezia, Sandi Lovric con la Slovenia e Mergim Vojvoda con il Kosovo.

Tra le novità più importanti c'è la prima convocazione con la nazionale maggiore colombiana per Juan David Arizala, atteso da due amichevoli contro il Cile. Prima chiamata anche per Oumar Solet con la Costa d'Avorio, scelta che comporta il cambio della sua nazionalità calcistica. Con lui ci sarà Hassane Kamara, che torna a vestire la maglia della nazionale ivoriana dopo un anno e mezzo.

Enzo Ebosse sarà invece impegnato con il Camerun nelle qualificazioni alla Coppa d'Africa, mentre Lennon Miller disputerà due amichevoli con la Scozia Under 21 contro Ucraina e Stati Uniti.

Il calendario completo degli undici bianconeri

Di seguito tutti gli appuntamenti dei giocatori dell'Udinese durante la sosta internazionale di novembre: