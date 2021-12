News Udinese – Parla Walter Mazzarri: “Contro l’Udinese voglio…”

La squadra continua il percorso con il nuovo tecnico. Il prossimo match non sarà semplice. Le parole del mister avversario Mazzarri

Il prossimo incontro si avvicina sempre di più. Le due avversarie non possono sbagliare e a tutte e due servono i tre punti. Stiamo parlando del match tra Cagliari ed Udinese, con le due squadre che sono già pronte per far divertire ed entusiasmare i tifosi. Non sarà semplice per la squadra bianconera, anche perché gli isolani non possono per nessun motivo permettersi un'altra sconfitta. Anche il tecnico della società rossoblù ha presentato la partita dopo l'incontro di Coppa Italia di ieri sera. Scopri assieme a noi le sue dichiarazioni. Alti ritmi già annunciati. Sabato sera ci sarà da divertirsi.