Mercato Udinese – Un altro club italiano sulle tracce di Musso

Tutte le news riguardanti il mercato dell'Udinese. Aumenta la fila per Musso: un altro club italiano è interessato all'argentino

Redazione

Dopo il brutto finale di stagione, in cui l'Udineseha raccolto un punto (in casa contro il Bologna) in cinque partite, è arrivato il momento di occuparsi di calciomercato. Sarà un'estate molto impegnativa per i dirigenti friulani visto che probabilmente saranno costretti a trovare i sostituti di De Paul e Musso. Un lavoro per niente facile. Anche per ciò che riguarda l'allenatore ci potrebbero essere novità importanti nei prossimi giorni.

Musso

Juan Musso, protagonista di un'altra stagione di alto livello, è ormai vicinissimo all'addio. Come riporta TuttoSport, oltre al già noto interesse di Inter e Roma, anche l'Atalanta avrebbe messo gli occhi sull'argentino. Gasperini, infatti, non si fida al 100% dei suoi portieri e vorrebbe un acquisto di valore per fare il definitivo salto di qualità. La valutazione di Musso si aggira intorno ai 20-25 milioni di euro, quindi il club bergamasco dovrà prima cedere Gollini per poi provare l'assalto al numero uno bianconero. Nel frattempo, l'Udinese si è già tutelata con l'acquisto a parametro zero di Daniele Padelli. Manca solamente l'ufficialità.

Situazione allenatore

Dopo circa un anno e mezzo le strade di Gotti e dell'Udinese sembrano destinate alla separazione. Nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra la dirigenza e l'allenatore, ma la sensazione è che non ci sarà nessun rinnovo di contratto. In caso di addio, un profilo che piace è quello di Paolo Zanetti, attuale allenatore del Venezia. L'ex centrocampista del Torino sta vivendo una stagione da sogno e giovedì potrebbe arrivare un'incredibile promozione in Serie A.

Mercato in entrata

Il mercato dell'Udinese non vedrà solo cessioni. La dirigenza friulana è già al lavoro per cercare di migliorare la rosa. Con le quasi partenze sicure di Okaka e Llorente, serve un innesto importante davanti. I principali candidati per guidare l'attacco bianconero nella prossima stagione sembrano essere due.