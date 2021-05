Mercato Udinese – Da un argentino all’altro: ecco chi è il sostituto di Musso

Ecco le ultime news riguardanti il mercato dell'Udinese. Da un argentino all'altro. Se Musso parte, il sostituto ha già un nome e un cognome

MERCATO UDINESE - La società friulana sa di avere tra le mani due gioielli molti preziosi. La famiglia Pozzo ha tutte le intenzioni (qualora dovessero realmente partire) di non fare sconti a nessuno. Il mercato dell'Udinese è già in fiamme. Marino ha molto da fare perché sono tanti i club interessati o quanto meno incuriositi ai prezzi dei cartellini bianconeri. Al centro dell'attenzione, come è giusto che sia, ci finisce sempre il leader di questa squadra. Ovviamente stiamo parlando di Rodrigo De Paul. L'argentino però non è l'unico ad aver attirato l'attenzione su di sé. Anzi, sembra che il suo connazionale gli stia "rubando" la scena.