Mercato Udinese – Niente Cutrone: ecco dove giocherà

Patrick Cutrone non è più un obiettivo di mercato dell'Udinese. L'ex rossonero giocherà all'estero fino a fine stagione

UDINE - Fino a poche ore fa, l' Udinese sembrava pronto per accaparrarsi anche il cartellino di Patrick Cutrone . Dopo aver scelto Fernando Llorente , per sostituire Kevin Lasagna ceduto all' Hellas Verona , la società friula anon ha sentito il bisogno di fare altre compere. O almeno cose pare. Tuttavia, alla fine del mercato mancano alcune ore e qualcosa potrebbe ancora muoversi. In uscita c'è anche il nome di Ilija Nestorovksi . Sul macedone ci sono alcune squadre, soprattutto di Serie B , pronte a dargli un'altra chance.

LA SQUADRA - Ieri pomeriggio l'Udinese è riuscito a vincere contro lo Spezia, uno degli incontri più importanti per quanto riguarda la lotta salvezza. Nonostante le difficoltà e le due espulsioni su finale, una per parte, gli uomini di mister Luca Gottisono rimasti concentrati fino alla fine. Ottenendo così trepunti che, contro una diretta concorrente, possono valere doppio alla fine della stagione. L'attaccante spagnolo nato a Pamplona, non ha ancora fatto il suo esordio ufficiale. La prossima giornata di campionato vedrà i bianconeri affrontare l'Hellas Verona dell'ex Lasagna. Il numero 92 degli scaligeri ieri è subentrato a metà gara. Prendendo il posto di Nikola Kalinic. Esordio sfortunato dato che i veneti hanno perso pesantemente contro la Roma. Sono bastati dieci minuti di black out per compromettere definitivamente la gara numero venti in Serie A.