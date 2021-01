Spezia-Udinese, Gotti: “Ottima prova. Bravi a reggere difensivamente”

L'Udinese vince 1-0 sul campo dello Spezia e stacca la compagine ligure di tre lunghezze in classifica. Ecco il commento di Luca Gotti.

LE SUE PAROLE - "De Paul dimostra sempre una grande voglia di essere protagonista. Oggi ha esagerato un pochino, ma il secondo giallo mi è sembrato un po' forzato. Rodrigo è comunque stato decisivo con il suo gol. Abbiamo avuto un approccio umile, come contro Inter e Atalanta. Non potevamo fare altrimenti: la classifica ci imponeva quel tipo di atteggiamento. In fase difensiva abbiamo retto benissimo. Non abbiamo rischiato neppure quando siamo stati in inferiorità numerica. In fase offensiva, invece, dobbiamo cercare di essere maggiormente incisivi. In queste venti partite di campionato abbiamo realizzato molto meno di quanto abbiamo creato. Mi piace sottolineare che, pur senza grandi occasioni, una giocata sopra le righe di Deulofeu ha indirizzato la partita a nostro favore. Sono contento della prestazione fornita da Gerard".