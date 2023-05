News Udinese – Meritano la convocazione in nazionale / Ecco i protagonisti

L'Udinese si prepara agli ultimi incontri e poi ci sarà spazio per le fasi finali della Nations League. Ecco chi merita la convocazione

Redazione

La stagione dei club sta finendo, ma quella delle nazionali deve ancora entrare nel vivo. Il commissario tecnico Roberto Mancini deve allestire un team estremamente competitivo per le fasi finali della Nations League e soprattutto per le qualificazioni ai prossimi europei. Stiamo parlando di un appuntamento che non si può assolutamente fallire e in cui ci sarà bisogno di tutti i calciatori più importanti per poter puntare al massimo livello. Tra i tanti calciatori che si meritano una convocazione possiamo trovare anche diversi bianconeri. Sono ben tre nello specifico che ad oggi meriterebbero una chiamata da parte del tecnico, andiamo a vedere di chi si sta parlando.

Il primo ad essere messo sotto la lente d'ingrandimento è sicuramente l'estremo difensore Marco Silvestri. Nelle ultime due stagioni ha dato dimostrazione di essere un grandissimo portiere e soprattutto un ragazzo che sogna sin da piccolino la convocazione del mister della nazionale. Vero che in Italia abbiamo tanti portieri validi e soprattutto più giovani dell'ex Hellas Verona, ma in pochi hanno mostrato di poter fare le stesse cose fatte da Marco nel corso di questi ultimi mesi. Come cartina di tornasole possiamo utilizzare la prestazione fenomenale fatta contro i biancocelesti di Maurizio Sarri proprio qualche giorno fa. Ben cinque interventi che hanno salvato il risultato.

Un posto da titolare — Non solo la convocazione, ma già da oggi si meriterebbe un posto da titolare. Stiamo parlando di Destiny Udogie. Il laterale italiano è fondamentale per il tecnico bianconero Andrea Sottil e si speri lo possa diventare anche per Roberto Mancini. Nelle prossime settimane arriveranno le convocazioni e speriamo Destiny possa finalmente fare parte del gruppo. L'ultimo che è praticamente sicuro della chiamata è il giovanissimo Simone Pafundi. Il ragazzo sta facendo faville con l'Italia al mondiale under 20 e sicuramente arriverà anche la chiamata del commissario tecnico. Cambiando rapidamente discorso e tornando all'Udinese, non perdere tutte le novità di mercato. Prima offerta concreta per Becao <<<