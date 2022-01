Notizie Udinese – Miglior giocatore bianconero 2021: ecco chi ha vinto

Oggi, è stato consegnato il premio AIC del Galà del Calcio del Triveneto al miglior giocatore dell'Udinese del 2021: ecco chi ha vinto

La sosta arriva nel momento giusto. Nelle ultime partite, tra covid e stanchezza, il team friulano ha ottenuto tre sconfitte ed un pareggio. Fortunatamente, mister Gabriele Cioffi avrà ora due settimane intere per lavorare con la squadra quasi al completo in modo da presentarsi alla ripresa del campionato al 100% per affrontare un Torino in grande forma. Nel frattempo, oggi, alla Dacia Arena, un calciatore bianconero ha ritirato un importante premio. Ecco di cosa si tratta.

Ecco l'intervento del difensore centrale durante la consegna del premio. ''Sono molto orgoglioso di ricevere questo riconoscimento che significa tanto per me. Ormai sono all'Udinese da 5 anni e questo è importantissimo per me. L'ultimo periodo è stato molto difficile per diversi motivi, ma questi momenti fanno parte del calcio e della vita. Adesso, arriva la sosta che sarà utile per recuperare la squadra e le energie. Anche io personalmente sfrutterò questo periodo al massimo. Ogni partita è importante per noi, già a partire da quella con il Torino dopo la pausa, ma sappiamo che non sarà facile. Continuerò a lavorare sodo per questo club e darò tutto per migliorare con la maglia dell'Udinese''.