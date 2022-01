News Udinese – Il team non segna / La possibile soluzione è in casa

La squadra bianconera non ha iniziato al meglio questo 2022. Il team deve fare di più e soprattutto tornare a segnare il più possibile

La squadra bianconera ha iniziato questo 2022 in maniera a dir poco negativa. Nei primi tre match di campionato è arrivato solo un punto contro un Genoa in piena zona retrocessione. Ora ci sono 14 giorni di pausa in cui si possono ricaricare le idee e le batterie. In questo modo è possibile cambiare rotta ed invertire la marcia. Il tecnico Gabriele Cioffi pensa già alle possibili soluzioni per il prossimo incontro, quello contro il Torino di Ivan Juric. La situazione è sicuramente in netto miglioramento, ma bisogna fare ancora di più. Intanto andiamo a vedere come poter risolvere uno dei più grandi problemi del team bianconero. Stiamo parlando della mancanza dei gol.