Udinese – Venezia / Il miglior giocatore secondo MondoUdinese.it

Scopri assieme a noi chi è stato, secondo noi, l'MVP del match contro i lagunari. Il bomber è tornato e non vuole andarsene più

Si è concluso il terzo match stagionale dell'Udinese . Un inizio di campionato veramente scoppiettante, quattro punti nelle prime due partite è un bottino che solo i più fiduciosi si sarebbero potuti aspettare. Non solo i risultati premiano la squadra di mister Gotti , ma anche le prestazioni , ieri non ha rischiato nulla e in più è riuscita a mettere a segno ben tre gol, cinque nelle prime due partite. Sappiamo quanto è stato difficile segnare nelle ultime stagioni e questi match fanno ben sperare in vista del proseguimento di stagione. Scopri assieme a noi chi è stato, secondo noi, l'MVP del match contro i lagunari. Il bomber è tornato .

Il miglior giocatore della partita contro il Venezia è stato senza dubbio Nacho Pussetto. Una prestazione incredibile, sui livelli prima dell'infortunio. Ha messo in crisi la difesa degli arancioneroverdi, non sono mai riusciti a fermarlo ma nemmeno ad arginarlo, è stata una vera e propria spina nel fianco. Il gol, rispecchia il gesto tecnico di un vero bomber, stop di petto nell'area di rigore, si coordina in un secondo ed insacca il pallone senza che Lezzerini possa fare qualcosa. Oltre il gol possiamo anche notare la sua voglia di fare in tutto il resto del match. Si prende una meritata standing ovation, quando viene sostituito da Stefano Okaka. Scopri perché abbiamo deciso di omaggiare Pussetto e non altri con questo premio.