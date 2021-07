News Udinese – Il mister crede fortemente in un primavera

Il mister dei bianconeri, crede fortemente in un primavera. Il giocatore è pronto al grande e definitivo salto tra i grandi

Il norvegese può ricoprire praticamente tutte le zone del centrocampo. Può essere un trequartista ma allo stesso tempo una mezz'ala o anche un centrale (modulo in cui è stato utilizzato più frequentemente con la primavera.) Le sue prestazioni sono sotto gli occhi di tutti, in sole sette partite con la primavere è stato capace di segnare ben tre gol, rendimento clamoroso se pensiamo che è un centrocampista. Le ottime prestazioni non hanno potuto far altro che far pensare Mister Gotti e prendere la decisione di portarlo con se sia nella prima parte del ritiro ad Udine che nella seconda in Austria. Il diciannovenne ha già esordito tra i grandi, nel finale della scorsa stagione è subentrato in tre partite contro Spezia, Napoli e Inter, collezionando la sua prima ora di gioco sui campi di Serie A.