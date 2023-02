Notizie Udinese – Mister Strama: “C’è rammarico dopo la grande partenza”

L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi match di campionato. Ecco le parole dell'ex tecnico Andrea Stramaccioni su questa annata

Redazione

L'Udinese sappiamo che non sta affrontando un gran momento di forma. Bisogna rimboccarsi seriamente le maniche e continuare sulla propria strada per poter sperare di poter riprendere quel cammino che ha fatto sognare i tifosi bianconeri nel corso della prima parte di questa annata. Il prossimo incontro con lo Spezia potrebbe già essere molto importante per trovare una quadra e soprattutto per tornare a collezionare ed inanellare diversi risultati utili consecutivi. Non sarà semplice, ma l'obiettivo della società è proprio quello di non mollare e provare in tutti i modi a raggiungere un piazzamento europeo. Nel frattempo anche un ex mister dei bianconeri ha dato la sua opinione sulla squadra e sul suo momento. Ecco le parole di mister Andrea Stramaccioni.

"Per adesso è uno dei tornei migliori degli ultimi dieci anni. Certo, c’è un pizzico di rammarico perché dopo la straordinaria partenza si poteva sperare in un piazzamento più nobile". Le prime parole del tecnico romano sono sicuramente sul momento che sta vivendo la squadra allenata da mister Andrea Sottil. Dopo una partenza di altissimo livello è arrivato questo momento in cui non si riesce più ad inanellare una serie di risultati positivi per diverse partite. Parliamo di una situazione che va gestita e che sembra proprio avvicinarsi a quella vissuta dallo stesso mister Stramaccioni qualche stagione fa. Ecco il parere del tecnico anche sulla sua Udinese e se ci sono degli analogismi tra le due società.

Crisi in comune — "Le condizioni erano diverse tra la mia Udinese e quella di Sottil. Noi avevamo fatto un gran girone d'andata, ma poi se ne andò Muriel. La politica dell'Udinese la conosciamo: prendere giovani e valorizzarli. In questo ultimo periodo mi sembra di vedere parecchi giovani di talento in quel di Udine". A mister Stramaccioni probabilmente non è mai andata giù quella improvvisa discesa in classifica.