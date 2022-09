Udinese-Inter | Mkhitaryan in vantaggio. Ma occhio a Gagliardini

L'Inter, alla Dacia Arena, contro questi bianconeri che mostrano muscoli e talento dovrà dare seguito ai risultati ottenuti contro Torino e Viktoria Plzen. In vantaggio per prendere il posto di Calhanoglu nel ruolo di mezzala sinistra, c’è naturalmente Henrikh Mkhitaryan, reduce da 70’ di qualità in Champions League. La loro rivalità per lo stesso ruolo è una delle tante che si vivono all'interno della rosa guidata da Inzaghi. Salgono però in queste ore anche le quotazioni di Roberto Gagliardini: Inzaghi pensa a lui in una partita molto complicata sul piano fisico e atletico. Tra l’altro, il tecnico si appoggia al ricordo del recente passato: Gagliardini era titolare, proprio con Brozovic e Barella, nell’ultimo scontro delle due compagine, vinto dai nerazzurri. Cambiando rapidamente discorso, non perdere le dichiarazioni di mister Guidolin sul prossimo incontro. Ecco le parole dello storico tecnico bianconero <<<