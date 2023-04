Udinese-Monza / Deciso chi arbitrerà il match: ecco il direttore di gara

Qualche istante fa è stato deciso il direttore di gara in vista del prossimo incontro di campionato. A dirigere il match tra l'Udinese di Andrea Sottil e il Monza di Raffaele Palladino ci sarà l'arbitro Luca Massimi della sezione di Termoli. Al suo fianco i due assistenti saranno Cipressa e Trinchieri. Il quarto uomo deciso per questo incontro è Minelli. Per quanto riguarda la Video Assistence Referee, invece, troveremo Chiffi e come suo assistente Gariglio. Adesso non possiamo fare altro che passare al dettaglio tutti i precedenti tra il direttore e le due squadre che si affronteranno proprio sabato pomeriggio alle ore 12 e 30.