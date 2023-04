News Udinese – Tucu non c’è, ecco il sostituto / Il centrocampo titolare

La squadra di Andrea Sottil continua a lavorare sui campi d'allenamento del Bruseschi e deve trovare una soluzione ad un grosso problema: l'assenza di Roberto "El Tucu" Pereyra dal prossimo incontro di campionato. Il capitano ha ricevuto l'ennesima ammonizione contro il Bologna e di conseguenza dovrà restare fuori per una gara e scontare la squalifica. A questo punto tocca al tecnico trovare una soluzione di primissimo livello per poter ovviare all'assenza di un calciatore fondamentale per il gruppo come l'argentino. Non perdiamo altro tempo ed andiamo a vedere chi scenderà in campo dal primo minuto sapendo che Pereyra non potrà essere del match.