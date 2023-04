Udinese-Monza / Palladino: “Il campo di Udine è molto difficile”

Il team brianzolo si prepara al prossimo incontro di campionato. Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue dichiarazioni

Il tecnico dei brianzoli Raffaele Palladino ha detto la sua in vista dei prossimi incontri di campionato. Si parla di una squadra che ha grande voglia di tornare a vincere visto che nell'ultimo periodo i risultati non sono stati dei migliori. L'occasione arriverà proprio contro l'Udinese di Andrea Sottil che d'altro canto ha bisogno di punti importanti per poter continuare a scalare la classifica nel corso di queste ultime dieci giornata. Proprio qualche minuto fa ha parlato Palladino e di conseguenza non perdiamo altro tempo in chiacchere ed andiamo subito a leggere le sue dichiarazioni. Una partita intensa già dal giorno prima del fischio d'inizio.

"Questa è stata una settimana abbastanza particolare ed anche non molto semplice date tutte le notizie che ci sono arrivate sul presidente. Il campo di Udine è sicuramente molto difficile e non è un caso che poche squadre siano riuscite a fare risultato". Palladino approccia la conferenza tenendo a specificare il brutto momento che si sta vivendo in quel di Monzello per via delle condizioni del presidente Berlusconi. Allo stesso tempo ha specificato che l'Udinese è una squadra solida e in grado di fare delle ottime prestazioni. L'intervista, però, non è terminata qua e non sono mancate anche le parole sui possibili giocatori titolari.

La formazione è scritta? — "Le scelte le faccio in base agli avversari, ho tante soluzioni. Al di là di chi gioca è importante trovare i giusti automatismi, chi è in campo sa cosa fare". Parole sincere o no, questo non possiamo saperlo. L'idea del momento, però. è quella che il tecnico sembra non aver ancora deciso l'undici titolare, anche se la nostra redazione ha provato ad anticipare le mosse di Palladino.