News Udinese – Il ritorno di Marì / Un anno dopo, lo spagnolo torna in Friuli

Il calciatore che nel corso della passata stagione si era rilanciato con la maglia dell'Udinese è pronto per il ritorno alla Dacia Arena

Redazione

Il difensore biancorosso Pablo Marì è pronto per tornare a giocare alla Dacia Arena. Un anno fa quasi nessuno avrebbe pensato ad un mancato rinnovo della fiducia da parte della società nei confronti di un calciatore così propenso nell'aiutare la causa e soprattutto pronto sin dalle prime battute. Oggi, però, la storia è molto diversa visto che il rinnovo non è mai arrivato e di conseguenza Pablo ha firmato per un nuovo club nel corso dell'estate: il Monza. Proprio la società dei Berlusconi verrà affrontata dall'Udinese nelle prossime ore. Questa è la grande occasione per accogliere il difensore centrale spagnolo che tanto bene ha fatto nel corso dei sei mesi vissuti in Friuli Venezia Giulia.

Nessun rancore verrà riservato nei confronti di Pablo Marì. Stiamo parlando di un calciatore che in pochissimo tempo è riuscito a farsi amare da tutti e soprattutto sostituire una figura importante come quella di Bram Nuytinck in campo. La sua crescita è stata sbalorditiva e proprio per questo motivo spiace anche se il suo sostituto (Jaka Bijol) sta giocando una stagione clamorosa. Alla fine il mercato dice che l'Udinese ha fatto la scelta giusta, visto che ha risparmiato diversi soldi di ingaggio. Soprattutto con cinque milioni si è assicurata un difensore ancora nel pieno della sua carriera e con grandissima voglia di fare.

L'accoglimento da parte dello stadio — Ci si aspetta una vera e propria festa di sport nel corso del match di sabato pomeriggio. Pablo Marì sarà accolto in maniera positiva da parte di tutti i tifosi dell'Udinese. Di conseguenza non si può fare altro che augurare la vittoria al migliore. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime che arrivano dal mercato in entrata. Il direttore dell'area tecnica Pierpaolo Marino si sta dando da fare. Il nuovo Handanovic potrebbe arrivare ad Udine <<<