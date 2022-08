Monza-Udinese / Scelto il direttore di gara per il match con i brianzoli

Il team bianconero continua a lavorare in vista del prossimo incontro di campionato. Nelle ultime ore è stato deciso il direttore di gara

Redazione

La squadra allenata da Andrea Sottil continua a lavorare in vista del prossimo incontro di campionato. Stiamo parlando di una società che non vede l'ora di conquistare la prima vittoria in questo campionato. Dall'altra parte, però, ci sarà un altro avversario che ha voglia di rilanciarsi dopo un avvio pressoché disastroso. Il Monza di Stroppa è già ad un bivio o si inizia a muovere la classifica oppure l'addio del tecnico potrebbe essere molto vicino. Le prossime ore saranno decisive e venerdì sera, il mister si giocherà buona parte del suo futuro da coach dei brianzoli.

Nel frattempo è stato deciso l'arbitro che dovrà dirigere l'incontro tra il Monza e l'Udinese che si giocherà allo stadio Brianteo. Il direttore di gara sarà Di Bello della sezione di Brindisi, al suo fianco come guardalinee ci saranno Rossi e Mondin, mentre il quarto uomo sarà Ferrieri Caputi. Scelta anche la coppia che dovrà controllare le decisioni al VAR, stiamo parlando di Marini e del suo assistente Longo. Le due squadre non vedono l'ora di darsi battaglia e Di Bello non è la prima volta che arbitrerà queste due società. Ecco tutti i precedenti vissuti con il direttore di gara che arriva direttamente dalla Puglia.

I precedenti a tinte bianconere

Sotto la guida di questo arbitro, il bilancio è tutt'altro che positivo. Stiamo parlando di un direttore di gara che ha guidato l'Udinese per ben diciotto incontri. Solo due sono state le vittorie a cui vanno affiancati ben cinque pareggi, ma soprattutto le undici sconfitte. L'ultimo incontro è stato quello terminato in pareggio per 1-1 contro la Roma nel corso dello scorso campionato. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul prossimo acquisto bianconero. Kinglsey Ehizibue sembrava essere un promesso sposo dell'Udinese, ma tutto è cambiato. Il punto sulla cessione del talento nigeriano <<<