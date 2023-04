Udinese-Monza / Parla Sottil: “Tranne Deulo e il Tucu, ci saranno tutti”

Ecco la conferenza stampa del tecnico bianconero Andrea Sottil in vista del match di campionato con il Monza di Raffaele Palldino. Le parole

Il tecnico bianconero Andrea Sottilha detto la sua alla vigilia dell'incontro di campionato tra i bianconeri e il Monza di Raffaele Palladino. Una partita tra due squadre che stanno cercando di tornare a vincere con continuità ed ottenere risultati positivi. I bianconeri devono lanciarsi in vista di questo finale di stagione e soprattutto ottenere una buona prestazione dopo la debacle di Bologna. Non perdiamo altro tempo e partiamo subito con la conferenza stampa del mister ex Ascoli.

Le prime parole riguardavano un'analisi di questa stagione vissuta dai bianconeri: "Abbiamo fatto un ottimo percorso: in una stagione, sono convinto, che ogni squadra ha in classifica i punti che merita alla fine dell’anno. I nostri 38 punti sono quelli che ora probabilmente dovevamo avere". C'è fiducia in vista dell'ultima parte di questo agguerrito campionato. Il tecnico non ha finito qua, visto che ha voluto dire la sua anche sull'ultimo incontro giocato domenica scorsa contro il team di Thiago Motta: "Quella di Bologna non è stata una partita alla nostra altezza. Non c'è nessuna scusa che possa tenere. Sono io il tecnico e di conseguenza la responsabilità è solo mia". Dopo queste parole ha fatto anche il punto su tutti i giocatori che non ci saranno.

Gli assenti — "Tranne Pereyra e Deulofeu, gli altri ragazzi sono tutti a disposizione. Questo è molto importante per me per scegliere, senza vincoli, i titolari e chi subentrerà a gara in corso". Ci ha tenuto a specificare anche il nome del numero dieci bianconero perché in molti si dimenticano l'assenza di quello che è senza ombra di dubbio uno dei calciatori più importanti di tutta la squadra. L'idea finale del mister è quella di mettere in campo una prestazione da Udinese a discapito anche del risultato finale.