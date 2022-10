News Udinese – Monza test importante, novità in tutti i reparti

Il team continua a lavorare in vista dei prossimi incontri. Contro il Monza ci sarà un massiccio turn over con novità in tutti i reparti

La squadra di Andrea Sottil si prepara ad un impegno di coppa molto importante. Oramai sono quasi dieci anni che l'Udinese non riesce più a raggiungere i quarti di finale e di conseguenza ci si vuole mettere all'opera per sfatare questo tabù. Le possibilità ci sono e di conseguenza a partire da domani sera non si potrà sbagliare nulla. Il tecnico, nel frattempo, prepara un massiccio turnover che permetta comunque alla squadra di restare competitiva e pericolosa. Le novità ci saranno in tutti i ruoli (probabilmente inclusa anche la porta) di conseguenza immergiamoci e cerchiamo di captare le idee del tecnico bianconero.

Come detto in precedenza, la prima ed incredibile novità è quella che riguarda il portiere. Molto probabilmente dal primo minuto ci sarà l'esordio per Daniele Padelli visto che Marco Silvestri da inizio stagione non ha ancora avuto un secondo di riposo. Anche in difesa è completo spazio alle seconde linee, da una parte non dovrebbe esserci un acciaccato Rodrigo Becaoed al suo posto Enzo Ebosse. Al centro della difesa potrebbe tornare dal primo minuto il capitano della passata stagione: Bram Nuytinck. Il terzo di difesa dovrebbe essere confermato e stiamo parlando del giovane Nehuen Perez alle prese con gli straordinari.

Centrocampo e attacco

Anche a centrocampo possibile il primo giorno di pausa per un instancabile come il brasiliano Walace, con Jajalo che è già pronto per prendere il suo posto. Le mezz'ali come sempre sono in un perenne ballottaggio, con i soliti due posti per quattro giocatori. In attacco spazio ad un tandem inedito, da una parte ci sarà Isaac Success. La prima punta, però, potrebbe essere Ilja Nestorovski. Una squadra sicuramente rimaneggiata, ma che ha l'intenzione di continuare a vincere e convincere. Cambiando rapidamente discorso, non perdere le ultime sul mercato bianconero. Marino blinda Silvestri: le ultime <<<