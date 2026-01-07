Udinese News – Runjaic studia le ultime mosse: Atta di nuovo in scena?

All’ Olimpico Grande Torino questa sera l’Udinese mira a ottenere i suoi primi punti del 2026 e a porre fine all'alternanza tra prestazioni e risultati che la contraddistingue. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello sport , dopo aver sperimentato il 4-4-2 nel secondo tempo a Como, Runjaic riprenderà il 3-5-2, ma con alcune incertezze, partendo dalla porta dove il titolare Okoye aspira a riottenere il posto lasciato libero nelle ultime due partite a Padelli .

In difesa farà il suo ritorno Solet e il reparto difensivo vede una competizione tra Kabasele e Bertola. La tifoseria, inoltre, richiede maggiore fiducia in Miller che, in vista della prossima sfida casalinga ravvicinata contro il Pisa, potrebbe essere impiegato come titolare oggi. Durante la partita, sarà possibile vedere in campo anche Arthur Atta, che si è infortunato a Torino lo scorso 2 dicembre nello stadio della Juve in Coppa Italia. Per il giocatore francese è previsto un rientro graduale, che inizierà proprio da oggi.