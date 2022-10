Notizie Udinese – La moviola del match: manca un rigore ai bianconeri

Nel secondo tempo, avviene un contatto tra il centrocampista della Cremonese Santiago Ascacibar e il giocatore dell'Udinese Tolgay Arslan. Il tocco è proprio dentro l'aria di rigore (in maniera evidente). L'ex Herta Berlino colpisce il talento di origini turche che non può fare altro se non cadere per terra dolorante. A quel punto il VAR avrebbe dovuto richiamare Irrati per mandarlo alla visione dell'azione sui monitor, ma dalla sala di Lissone non arriva nessuna chiamata. Un errore che non può essere attribuito completamente al direttore di gara, ma direttamente all'arbitro che si occupava della Video Assistance Referee (in questo caso si parla di Mazzoleni). Nel complesso la prova del direttore di gara è anche positiva, visto che alla fine si merita la sufficienza secondo tutte le testate giornalistiche principali.