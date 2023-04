Udinese-Napoli / Possibile cambio data: tutti i dettagli sul match scudetto

L'Udinese continua a lavorare per i prossimi match. Nel frattempo arrivano delle notizie importanti riguardo la partita contro il Napoli

L'Udinese continua a lavorare sui campi del Bruseschi in vista del finale di stagione. Il prossimo incontro sarà contro il Lecce di Marco Baroni, ma tutti i riflettori sono già puntati sul match successivo quello contro il Napoli di Luciano Spalletti. Proprio alla Dacia Arena di Udine la squadra partenopea potrebbe festeggiare definitivamente il suo terzo scudetto e di conseguenza il rischio è proprio quello di una vera e propria invasione da parte dei campani. Ad oggi non si ha ancora nessuna certezza. Il primo match point è pianificato per questo sabato contro la Salernitana e soprattutto per la domenica successiva dopo il match tra i neroazzurri di Simone Inzaghi e i biancocelesti di Maurizio Sarri. Gli azzurri si laureerebbero campioni soltanto se dovessero vincere ed allo stesso tempo il team della capitale fermato in quel di Milano.

Il rischio concreto (ad oggi) è che la gara possa essere spostata di data. Il match è pianificato per il prossimo martedì, ma dopo le ultime notizie si potrebbe arrivare a mercoledì. Tutto questo verrebbe fatto per poter garantire la contemporaneità dei due incontri e di conseguenza non dover attendere un altro pomeriggio sul divano prima di poter festeggiare il sogno scudetto atteso da quasi 35 anni. Dopo aver parlato della data dell'incontro, passiamo a tutte le restrizioni che sono state fatte per l'accesso allo stadio.

Restrizioni per i tifosi del Napoli — I tifosi partenopei si preparano ad un vero e proprio esodo. Ad oggi, però, per accedere allo stadio bisogna possedere la tessera del tifoso del Napoli. Sicuramente non sarà semplice riuscire ad eccedere allo stadio e i biglietti sono quasi stati polverizzati da parte di tutti i tifosi campani. L'Udinese e i suoi tifosi, però, non faranno mancare il loro apporto.