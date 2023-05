Udinese-Napoli / Conferenza di Spalletti: “Bisogna stare attenti ai friulani”

Il Napoli si prepara ad alzare il terzo scudetto della sua storia. La società gestita da Aurelio De Laurentiis vuole farlo già stasera o al massimo domani dopo l'incontro di campionato contro l'Udinese della famiglia Pozzo. Proprio a 24h dal match della Dacia Arena ha fatto il punto della situazione il tecnico azzurro Luciano Spalletti . Il suo parere sulla partita di domani è stato chiaro, si parla di uno dei match più importanti della sua carriera. Non perdiamo altro tempo ed andiamo subito a leggere tutte le sue dichiarazioni. Si è parlato della sfida che vale lo scudetto, ma non solo.

"L'Udinese è una squadra brava in tantissime cose. Sottil ha una grande esperienza in campo e si parla di un team con molta fisicità. Sappiamo che potranno occupare la nostra area con tanti uomini. Bisogna stare molto attenti". Parole di cortesia, oppure reale timore del team di Andrea Sottil? Ad oggi ci è difficile saperlo, ma sicuramente l'Udinese ha dato dimostrazione di essere una squadra in grado di mettere tutti in difficoltà, dalle big fino alle più piccole. Dopo aver detto la sua sul prossimo avversario, mister Spalletti ha fatto anche il punto su questo scudetto e soprattutto sul suo passato in azzurro.