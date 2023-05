Udinese-Napoli / Le probabili formazioni: le scelte di Spalletti e Sottil

L'Udinese si prepara al match di campionato che prenderà via domani sera alle ore 20 e 45. Il tecnico Andrea Sottil sa che dovrà fare del suo meglio per poter mettere in campo una formazione in grado di fare la differenza nonostante le numerosissime assenze. Ad oggi l'attacco dei bianconeri sarà fortemente debilitato da tutte quelle assenze che hanno anche influito sui risultati in questa seconda parte della stagione. Non dimentichiamo che dallo scorso Novembre non gioca più un pezzo di squadra fondamentale come Gerard Deulofeu. Oltre a lui si sono uniti nelle ultime settimane gli infortuni prima di Isaac Success (problema muscolare che lo terrà fuori per almeno un mese) e poi di Beto (colpo della strega). Andiamo a vedere quale formazione ha studiato mister Sottil per mettere in difficoltà i suoi avversari.