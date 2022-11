Napoli-Udinese / Focus miglior bianconero del match: pronto per una big

Il team bianconero continua a non vincere e in questi due mesi di pausa bisogna invertire la marcia. Ecco il focus sul migliore in campo

Redazione

Il team bianconero deve dare una vera e propria svoltata alla sua stagione. Dopo un avvio incredibile adesso bisogna adattarsi e cercare di riuscire a rimettere in campo quel meccanismo perfetto che fermava anche le squadre più forti del nostro campionato. Adesso bisogna lavorare intensamente e ritrovare la compattezza necessaria, contando anche su un giocatore in meno visto che Gerard Deulofeu sarà costretto a restare fuori per due o addirittura tre mesi. Ieri un giocatore ha sorpreso tutti e con questo K.O. potrebbe trovare ancora più spazio ad inizio della seconda parte di stagione. Ecco il focus sul miglior bianconero in campo.

Il giocatore che ha monopolizzato l'articolo è Lazar Samardzic. Il talento tedesco di origini serbe continua a fare la differenza sul campo da gioco e non vede l'ora di potersi aggiudicare una maglia da titolare con regolarità. Anche ieri è riuscito a dare suspence ad un finale di incontro che era praticamente terminato. Un gol che ha dell'incredibile (visto che include il primo errore in questo campionato da parte di Kim). Oltre alla saetta all'angolino, però, mettiamo tutti i suoi movimenti che hanno permesso alla squadra di sperare in un clamoroso risultato nel finale allo Stadio Diego Armando Maradona. Queste prestazioni fanno riflettere anche mister Sottil che potrebbe pensare ad un nuovo ruolo.

Una nuova idea — L'ultima possibilità è quella di avvicinare alla punta Samardzic. Ricordiamo che il tedesco nasce proprio come trequartista e di conseguenza potrebbe ricoprire al meglio quello che era il ruolo occupato da Gerard Deulofeu. Adesso ci saranno due mesi in cui tutto può cambiare e bisognerà seguire con attenzione le amichevoli dei prossimi mesi.