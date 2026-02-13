Ex Udinese – Da Napoli: “Lucca non all’altezza dei Partenopei”

Lorenzo Lucca è oramai immerso nella sua nuova avventura nel Nord dell'Europa, più precisamente aldilà della Manica con la maglia del Nottingham Forest. Il calciatore che ha indossato la maglia dell'Udinese , però, non ha lasciato grandi ricordi della sua avventura in quel di Napoli. Passiamo alle dichiarazioni del preparatore atletico della società partenopea.

Le dichiarazioni di Tiberio Ancora a Stile TV sono molto chiare: "Lucca e Lang non erano da Napoli, soprattutto l'attaccante che quando è arrivato mi sembrava una forza della natura ma in realtà non è mai entrato in forma". Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Cinque nomi in arrivo? Ecco i futuri svincolati <<<