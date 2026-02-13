Lorenzo Lucca è oramai immerso nella sua nuova avventura nel Nord dell'Europa, più precisamente aldilà della Manica con la maglia del Nottingham Forest. Il calciatore che ha indossato la maglia dell'Udinese, però, non ha lasciato grandi ricordi della sua avventura in quel di Napoli. Passiamo alle dichiarazioni del preparatore atletico della società partenopea.
Ex Udinese – Da Napoli: “Lucca non all’altezza dei Partenopei”
Direttamente da Napoli arriva il punto sulla situazione Lorenzo Lucca, con il parere del preparatore atletico del team Campione d'Italia
Le dichiarazioni di Tiberio Ancora a Stile TV sono molto chiare: "Lucca e Lang non erano da Napoli, soprattutto l'attaccante che quando è arrivato mi sembrava una forza della natura ma in realtà non è mai entrato in forma".
