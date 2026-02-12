Udinese-Sassuolo | Scelto il direttore di gara per la 25a giornata

L'Udinese di mister Kosta Runjaic continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. La squadra ha voglia di continuare a scalare la classifica ed il prossimo avversario sarà il Sassuolo di Fabio Grosso. Non possiamo fare altro che presentare il direttore di gara e tutti i suoi assistenti che seguiranno il match nel corso di questa settimana.

Il fischietto prescelto arriva dalla sezione di Livorno e stiamo parlando di Maria Sole Ferrieri Caputi. I suoi assistenti saranno Preti e Trinchieri mentre il quarto uomo prescelto è Manganiello. Al Var la coppia formata da Maggioni e Chiffi.