Notizie Udinese – Nuytinck e compagni avvisati: il Napoli recupera 2 big

Lunedì, l'Udinese affronterà il Napoli alla Dacia Arena. Il principale dubbio di Luciano Spalletti rigurda Lorenzo Insigne...

L' Udinese è reduce da un inizio di stagione da sogno . Oltre al passaggio del turno in Coppa Italia, i ragazzi di Gotti sono ancora imbattuti in Serie A. Pareggio in rimonta contro la Vecchia Signora e due vittorie consecutive con Venezie e Spezia: sette punti conquistati su nove disponibili. L'importante, adesso, è non montarsi la testa e di continuare a lavorare duramente per confermarsi su questi livelli. Lunedì, ci sarà un impegno durissimo. Alla Dacia Arena farà visita il Napoli di Spalletti ancora a punteggio pieno ( il match sarà disponibile su Dazn ). Tuttavia, il club partenopeo deve monitorare le condizioni di due big. Ecco chi sono.

Da Napoli giungono buone notizie per i tifosi azzurri. Come si legge sul sito ufficiale della società ''Meret ha svolto terapie e lavoro in palestra, Lobotka e Demme personalizzato in campo. Mario Rui ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato. Mertens e Ghoulam hanno svolto l’intera seduta ingruppo''. Questo significa che l'attaccante belga, molto probabilmente, sarà a disposizione di Spalletti per la sfida contro l'Udinese. E Insigne? Il capitano azzurro, uscito anzitempo per una contusione al ginocchio sabato contro i piemontesi, sembra aver recuperato. Infatti, il numero dieci figura tra i convocati per il match di domani contro il Leicester. Deciderà il tecnico toscano se utilizzarlo o preservarlo per la partita di lunedì. Vediamo, allora, quale potrebbe essere l'11 titolare contro i friulani.